De politie heeft dinsdag twee vrouwen uit Almere aangehouden nadat zij op de Pelmolen in Leiden hadden geprobeerd een oudere vrouw op te lichten.

De vrouwen deden zich voor als medewerkers van de Rabobank om zo de bankpas van de vrouw in handen te krijgen. Nog voor het plan kon slagen, schakelde de kleindochter van het slachtoffer de politie in, waardoor de twee oplichters op heterdaad betrapt konden worden.

Het slachtoffer kreeg een sms'je dat van de Rabobank leek te komen, schrijft de politie. Daarin werd de vrouw verteld dat zij haar bankpas moest laten ophalen. Via een nepwebsite van de oplichters vulde de vrouw haar bankgegevens in, inclusief haar pincode. Haar bankpas zou die dag om 17.00 uur worden opgehaald.

De kleindochter had gelijk door dat haar grootmoeder werd opgelicht en belde de bank om de rekeningen van de vrouw te laten blokkeren. Ook schakelde ze de politie in. Omdat de 'bezorger' die middag langs zou komen om de bankpas op te halen, besloot de politie die 'bezorger' samen met het slachtoffer op te wachten in haar woning.

Niet veel later stond er een vrouw voor de deur die zei dat ze de pas kwam ophalen. Zodra zij de woning binnenkwam om de pas te pakken, werd ze door de politie aangehouden. Beneden zat de handlanger van de verdachte in een auto met draaiende motor te wachten. Ook zij werd opgepakt. Beide vrouwen worden door de recherche verhoord.