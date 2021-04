De plannen voor de herinrichting van de Jan van Houtkade in Leiden krijgen vaste vorm. Het Leidse college heeft na het bestuderen van een aantal varianten de knoop doorgehakt.

"Het wordt een echte laan, met aandacht voor de oude stadsmuur, vier 'beleefroutes' en een drijvend vlonder", zegt wethouder Ashley North (Openbare Ruimte).

Tussen het Plantsoen en de Boisotkade ligt de Jan van Houtkade nu nog als laatste ontbrekende schakel in het Singelpark. Daarom is de gemeente al langer bezig met plannen om de straat opnieuw in te richten.

Daarbij liggen historische kansen, want de Jan van Houtkade was in de negentiende eeuw een brede laan met bomen aan weerszijden, die langs de oude stadsmuur liep. "Dat gevoel van een laan willen we terughalen", kondigt North aan. "En precies op de plek waar vroeger de stadsmuur liep, komt straks een wandelroute."

Parkeerplaatsen weg voor autoluwe binnenstad

Bij de herinrichting worden er vijftig nieuwe bomen geplant. Om plantenziektes te voorkomen en de biodiversiteit te vergroten, wordt dat een mix van verschillende inheemse soorten.

Een ander 'groen' onderdeel van het plan is het verwijderen van ongeveer de helft van de parkeerplaatsen. Zo sluit de nieuwe Jan van Houtkade aan bij de plannen voor een autoluwe binnenstad.

De gemeente raamt de kosten van de werkzaamheden op 1,8 miljoen euro. In 2022 moet het definitieve ontwerp tot in de details zijn uitgewerkt, zodat de gemeenteraad er een oordeel over kan vellen. Pas daarna kan de aanleg van het laatste stukje Singelpark beginnen.