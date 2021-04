In een pand aan de Breestraat in Leiden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een korte maar felle brand gewoed. Het vuur aan de achterkant van het pand werd rond 0.15 uur ontdekt. In totaal werden twaalf mensen uit hun woning gehaald en moesten drie panden ontruimd worden.

Het personeel van een ambulance die uit voorzorg ter plaatse was, heeft enkele bewoners nagekeken. Geen van hen bleek gewond te zijn geraakt bij de brand. Na ruim een uur kon het sein brand meester worden gegeven. De brandweer doet nog verder onderzoek naar de brand.

Wanneer de bewoners weer terug naar hun woning kunnen, is nog niet bekend. Stichting Salvage zal samen met de gemeente alle panden langsgaan om de schade te inventariseren en om te bepalen of bewoners terug kunnen keren naar de woning. De Breestraat was tijdens de brand afgesloten voor het verkeer.