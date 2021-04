De politie en handhavers sturen dinsdagmiddag veel mensen weg op druk bezochte plekken zoals het Plantsoen in Leiden.

Vanwege Koningsdag is daar een groep van ongeveer honderd mensen naar toe gekomen.

"Wat we nu doen is zoveel mogelijk mensen aanspreken en als het nodig is de grote groepen wegsturen", zegt de woordvoerder van de Leidse burgemeester.