Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zes jaar cel geëist tegen een 53-jarige man uit Leiden. De man heeft volgens het OM genadeloos misbruik gemaakt van een dakloze vrouw die voor onderdak bij hem aanklopte. Hij hield haar dagen vast in een tuinhuisje en verkrachtte en mishandelde haar.

Volgens het OM hield de man de vrouw van 6 tot 9 maart vorig jaar vast in het tuinhuisje waar hij zelf ook verbleef. De twee kenden elkaar al langer en zij had hem in eerste instantie benaderd voor een slaapplaats.

Het aanvankelijk vriendschappelijke contact werd al snel gewelddadig toen hij haar beschuldigde van diefstal. De deur ging op slot, waarna de man de vrouw in die dagen zwaar mishandelde en verkrachtte. Daarbij richtte hij zich met name op haar genitaliën en gebruikte hij onder meer een gummiknuppel.

Uiteindelijk wist de vrouw te ontsnappen en werd ze opgenomen in een ziekenhuis. Nog altijd ondervindt zij de gevolgen van wat haar is overkomen. Zo moest zij meerdere keren geopereerd worden en heeft zij nu een stoma.

Politie begon onderzoek vanwege verwondingen bij de vrouw

De politie startte een onderzoek toen het ziekenhuis over haar verwondingen belde. Dat leidde naar de 53-jarige verdachte. Die geeft toe seks te hebben gehad met de vrouw, maar ontkent de verkrachting en zware mishandeling.

Volgens hem was zij al gewond toen ze bij hem kwam. Hoe het dan toch tot seks kwam, weet hij niet aannemelijk te maken. Bovendien geeft hij toe dat ze ruzie met elkaar kregen.

Het vermoeden bestaat dat de Leidenaar ook in drugs handelde, maar dat kon het OM niet bewijzen. Wel vond het OM bewijs voor witwassen. In het tuinhuisje werd ruim 16.000 euro in contanten gevonden, waarvoor de verdachte geen logische verklaring had.

De uitspraak van de rechter is over twee weken.