In drie sessies zijn maandag in Leiden maar liefst 28 lintjes uitgereikt in de Hooglandse Kerk. Bij ieder blok waren alleen de decorandi en hun partner aanwezig. Familieleden en vrienden konden de plechtigheid online volgen.

Het ongekend grote aantal lintjes had te maken met het feit dat zeven onderscheidingen niet eerder konden worden uitgereikt door de coronamaatregelen. Twintig Leidenaren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zes personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Van de 28 onderscheidingen gingen er elf naar een vrouw en zeventien naar een man. Bijzonder dit jaar is dat twee echtparen een koninklijke onderscheiding kregen, namelijk Sam en Bea Anes en Lucas en Ineke Mieremet. Ook was er een onderscheiding voor Willy Spaan, woonachtig in Voorhout. Spaan was tot vorig jaar mei voorzitter van de raad van bestuur van het Leiden University Medical Center (LUMC).

Onder de gedecoreerden bevond zich ook de nietsvermoedende Emile van Aelst. Hij was ingehuurd om van de hele plechtigheid sfeerfoto's te maken, maar werd aan het eind verrast met een eigen onderscheiding.