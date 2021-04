Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden is een inzamelingsactie begonnen voor de kosten van de behandeling van een gewonde zwaan. De vrouwtjeszwaan is waarschijnlijk zaterdagavond gebeten door een hond. Dat gebeurde in Valkenburg.

De zwaan is gevangen en bij de dierenarts behandeld. Ook zijn er röntgenfoto's gemaakt. Haar verwondingen zijn veroorzaakt door een bijtwond. De zwaan werd aangevallen toen ze op haar nest zat.

De eieren zijn door medewerkers van de dierenambulance teruggelegd in het nest. Daar zit de mannetjeszwaan nu te broeden. De zwaan wordt afgeschermd en het nest wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de dierenambulance.

De gewonde zwaan moet revalideren en zal verder behandeld worden in de opvang. De dierenambulance hoopt dat mensen een bijdrage willen overmaken om die behandeling te bekostigen.