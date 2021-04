Bart Barendregt, bijzonder Hoogleraar Antropologie van de Universiteit Leiden, heeft de felbegeerde Vici-beurs (onderzoeksbeurs) ontvangen voor een onderzoek naar kunstmatige intelligentie in Moslim Zuidoost-Azië.

Met het bedrag zal hij de komende vijf jaar een team aansturen, die met innovatieve methoden de relatie tussen religie en de digitale toekomst zullen onderzoeken.

Voor het onderzoeksproject 'de één tussen de nullen' ontvangt hij dit jaar als enige Leidse wetenschapper de prestigieuze Vici-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). "De beurs is bedoeld voor senior-wetenschappers die al promovendi hebben begeleid en eigenlijk nog één keer groot willen uitpakken", vertelt Barendregt, die de komende jaren ook wetenschappelijk directeur zal zijn van het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. "Ik ben nog lang niet aan het einde van mijn carrière, maar heb wel deze fantastische kans gekregen."

Bij het onderzoek focust Barendregt met zijn team op de Islam in het Zuid-Oosten van Azië. "Ik ben vooral geïnteresseerd in geloof en technologie, geloof ín technologie eigenlijk", legt Barendregt uit. "Als we het hebben over kunstmatige intelligentie of andere opkomende technologieën, dan zit daar veel geloof bij. Mensen geloven in verlossing door Big Data of juist geloof dat robots en algoritmes het van ons over gaan nemen. Mensen die dat bedrijven zijn in praktijk erg atheïstisch. AI is een soort geloof voor atheïsten."

Dankzij dit geldbedrag van de NWO kan Barendregt een groot team van onderzoekers inschakelen. Voor Barendregt is het belangrijk om met dit onderzoek een zo groot mogelijk publiek te bereiken en het wetenschappelijk onderzoek in begrijpelijke taal uit te leggen. Daarom start hij een Twitter-account, weblog en podcast.