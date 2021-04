Dankzij een langdurig bruikleen van het Rijksmuseum is het schilderij Musicerend gezelschap uit 1626 van Rembrandt van Rijn de komende jaren in Museum De Lakenhal in Leiden te zien.

Musicerend gezelschap geeft een inkijkje in Rembrandts Leidse tijd, schrijft het museum. Na een korte opleiding in Amsterdam bij schilder Pieter Lastman was Rembrandt naar zijn geboortestad teruggekeerd.

De vier muzikanten in Musicerend gezelschap zijn waarschijnlijk familieleden en bekenden van Rembrandt. Te zien Rembrandts zuster Lysbeth, zijn broer Adriaan, zijn moeder en schilder Jan Lievens (met de harp). Met Lievens werkte Rembrandt in zijn jaren in Leiden nauw samen.

Museum De Lakenhal heeft in de jaren dertig geprobeerd het schilderij aan te kopen, maar kon toen de hoge vraagprijs niet betalen. Het Rijksmuseum geeft het werk nu langdurig in bruikleen, als dank voor eerdere bruiklenen uit Leiden. Zo werd het beroemde Laatste Oordeel van Lucas van Leyden tijdens de restauratie van Museum De Lakenhal in het Rijksmuseum tentoongesteld.

In Museum De Lakenhal zijn nog twee werken van Rembrandt te zien: Historiestuk met zelfportret van de schilder uit 1626 en De brillenverkoper, zijn vroegst bekende werk.