In Leiden en de buurdorpen kunnen mensen betreffende coronasteun een bedrag van maximaal 6.000 euro krijgen om hun woonlasten te voldoen. In diverse andere gemeenten, waaronder Den Haag, is het maximale bedrag 1.500 euro.

Uit onderzoek van datajournalistiek persbureau LocalFocus blijkt dat de verschillen tussen gemeenten in Nederland groot zijn. Zij hebben van alle gemeenten de bijdrage voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in kaart gebracht.

De regeling is door de overheid in het leven geroepen om huishoudens, die inkomsten mislopen door de coronamaatregelen, te helpen met het betalen van hun vaste woonkosten zoals de huur, hypotheek en gemeentelijke heffingen.

Gemeenten hebben echter zelf de vrijheid om te bepalen hoe ze met deze regeling omgaan en hoe hoog de maximale uitkering is, meldt Omroep West.

De maximale ondersteuning is 6.000 euro voor zes maanden. Dat bedrag kun je krijgen in de gemeenten Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leiderdorp. Van Zoeterwoude kwam LocalFocus er niet achter wat het maximum is.

Ook in de Duin- en Bollenstreek betalen de meeste gemeenten 6.000 euro. Uitzondering is de gemeente Katwijk. In Katwijk kun je maximaal 3.000 euro krijgen. In Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is dat 4.500 euro. Den Haag, Delft, Gouda, Waddinxveen geven maximaal 1.500 euro voor zes maanden.

Bedrag bijgesteld na extra investering overheid

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de gemeenten met minder financiële draagkracht voorzichtig waren bij het vaststellen van het beleid.

Toen halverwege maart bleek dat de overheid het eerder toegezegde bedrag van 130 miljoen euro zou verdubbelen, werd door sommige gemeenten het maximale bedrag enigszins naar boven bijgesteld.

Volgens hoogleraar ruimtelijke econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen kan het beleid omtrent de TONK-regeling ook afhangen van de politieke samenstelling van de colleges van burgemeester en wethouders.

Begin april bleek dat de TONK-regeling veel minder werd aangevraagd dan werd verwacht. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt dat "de bekendheid van de TONK nog wel om een extra duwtje vraagt".