Bewoners van de Zeeheldenbuurt in Leiden zijn boos vanwege het ten onrechte kappen van een goede boom. De boom stond tot dinsdag op de hoek van de Munnikenstraat en de Evertsenstraat.

"Een medewerker van een bedrijf dat in opdracht van de gemeente bezig was met groenonderhoud, oordeelde dat de boom voor 40 procent dood was", vertelde wethouder Ashley North donderdag aan de leden van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. "Dat is zonder overleg gebeurd en dus ook zonder onze opdracht of toestemming. Ik baal hier stevig van. We hebben nota bene op diezelfde dag besloten over het toevoegen van tweehonderdtwintig bomen in de stad."

Volgens North gaat het niet vaak mis, op 22.000 uur een keer of vier à vijf. North beloofde dat er snel een nieuwe boom wordt geplant. In overleg met de omwonenden. Ook gaat er een brief naar de drie groenbedrijven waar de gemeente mee werkt.