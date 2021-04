Leiden moet het nog een jaar zonder de Singelloop stellen. De organisatie heeft besloten om de 45e editie van het hardloopevenement te verplaatsen naar vrijdag 22 april 2022. Daarmee is een eventuele najaarseditie in 2021 van de baan.

"Allereerst is het in tijden van de coronacrisis knap lastig om een druk evenement in goede banen te leiden, maar ook de werkzaamheden aan de Langegracht bemoeilijken de praktische invulling", zegt voorzitter Gertjan van Geen.

"We kunnen niet in de toekomst kijken, maar volgend jaar zijn de kansen op een gemeentelijke vergunning vermoedelijk groter."

Van Geen beseft dat twee Singelloop-loze jaren op rij een bittere pil is voor de duizenden deelnemers, toeschouwers en sponsoren. Dat de opbrengst doorgaans ten goede komt aan goede doelen, maakt het gemis alleen maar schrijnender.

"Daarom hebben we lang gewikt en gewogen. Als pleister op de wonden zijn de deelnemersbewijzen voor de geschrapte loop van 2020 ook volgend jaar nog geldig. Bovendien gaan we vanaf nu nauwer samenwerken met de Leiden Marathon", aldus Van Geen.