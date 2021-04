In het verzamelgebouw voor bedrijven en kunstenaars aan de Haagweg 4 is het kleinste atelier van Leiden geopend.

Directeur Arie Feij van de Stichting Werk en Onderneming (SWO), die het complex exploiteert, hoopt hiermee het tekort aan geschikte, betaalbare werk atelierruimtes op te vangen.

Een van de oorzaken is volgens Feij de bouwdrift van de gemeente Leiden die bezig is met het toevoegen van bijna 10.000 woningen in de stad. "Dat gaat ten koste van al dan niet tijdelijke plekken waar kunstenaars graag hun intrek nemen."

De SWO-directeur wil met het beschikbaar stellen van dit 'kleinste atelier van Leiden' een punt maken. "De gemeente moet ook oog houden voor werkplekken voor al die extra mensen die straks in de stad wonen."