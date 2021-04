De Leidse universiteit blijft colleges alleen online aanbieden. Het studiejaar is bijna voorbij en de universiteit vindt het niet rendabel om nu nog alles om te gooien voor fysieke lessen.

Universiteiten en hogescholen mogen studenten vanaf volgende week maandag weer één keer per week fysiek onderwijs geven.

"Een deel van het onderwijs op locatie organiseren vraagt onevenredig veel extra inspanning van docenten en ondersteuners", schrijft de Dienst Onderwijs- en Studentenzaken van de Faculteit Geesteswetenschappen aan haar studenten.

De afgelopen maanden waren praktijkonderwijs en andere uitzonderingen al mogelijk op de campus, colleges waren dat niet. En dat zal zo blijven. "Wat on campus is, blijft on campus; wat online is, blijft online."

Een woordvoerder van de universiteit zegt dat elke faculteit en opleiding zelf mag beslissen hoe ze met de nieuwe versoepelingen omgaan. Volgens de universiteit zijn mentorgesprekken en werkgroepen wel fysiek mogelijk, maar is het omgooien van college- en tentamen-roosters niet gunstig.