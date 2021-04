De politie in Leiden is op zoek naar de eigenaren van drie fietsen die afgelopen zaterdag in de bosjes bij de Kastanjekade werden gevonden.

Na een melding troffen agenten een bakfiets, een stadsfiets en een mountainbike aan.

Mensen die hun fiets herkennen maar nog geen aangifte van diefstal hebben gedaan, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.