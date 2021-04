Leiden-Noord heeft er twintig gemeenschappelijke regentonnen bij gekregen. De regentonnen moeten de geveltuintjes en ander beplanting in Leiden-Noord de warme zomers doorhelpen. Ook hoopt initiatiefnemer Ann Keesenberg dat het bewoners stimuleert om de stad te vergroenen.

De regentonnen zijn geplaatst in Noorderkwartier-West en Groenoord-Zuid en iedereen kan er water uit tappen. De rechthoekige tonnen zijn aan de gevels van de huizen gehangen en via een slang aangesloten op de regenpijp. Zo wordt eerst de regenton afgevuld met water voordat het via de stoep het riool inloopt. Onderaan de ton zit een kraantje waaruit de hele buurt water kan tappen.

Keesenberg hoopt dat dit het onderhoud van geveltuintjes en beplanting onder bomen vergemakkelijkt. De regentonnen zijn van glasvezel en hadden aanvankelijk een andere bestemming, maar toen ze daarvoor werden afgekeurd zijn ze omgebouwd tot regentonnen.