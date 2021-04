Een fietser is maandagochtend op de kruising van de Langegracht met de Houtmarkt in Leiden aangereden door een bedrijfsbus. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Omdat de precieze oorzaak van het ongeval niet duidelijk is, doet het Team Verkeer van de politie onderzoek naar de toedracht.