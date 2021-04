Op drie plekken in het Singelpark in Leiden worden sinds kort omlooproutes aangekondigd. Het gaat om de Hapynionbrug, een hekje bij het Arsenaalplein en om een trappetje bij de Sterrenwachtlaan. De omlooproutes geven rolstoelvriendelijke routes aan en omwegen als een deel van het park tijdelijk afgesloten is.

De omlooproutes waren al beschikbaar via de website van de Vrienden van het Singelpark, maar door er een bordje aan te wijden zijn ze nu ook zichtbaar op straat. Al voor de aanleg van de nieuwe bruggen in het Singelpark was duidelijk dat twee van de zes exemplaren niet geschikt zouden zijn voor rolstoelgebruikers.

Bij twee van de nieuw aangekondigde omlooproutes gaat het overigens ook om delen van het Singelpark die tijdelijk kunnen worden afgesloten met een hek. Dat geldt voor het Arsenaalplein en voor het parkje achter de nieuwe woningen van de Sterrenwachtlaan. Wandelaars wordt verzocht om in de avond niet meer via de Sterrenwachtlaan te lopen, maar om te lopen via de Kaiserstraat