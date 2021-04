De gemeente Leiden krijgt binnenkort een Huurteam. Huurders kunnen daar terecht met vragen over hun huurhuis.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om extra geld vrij te maken voor het instellen van het Huurteam. "Het is soms lastig om je recht te halen als er een wachttijd is bij de huurcommissie of je je afhankelijk voelt van je huurbaas", zegt GroenLinks-raadslid Alex Friso. "Andere steden bewijzen dat zo'n team enorm helpt om je recht te halen en om op die manier je woonsituatie te verbeteren."

Bijna de voltallige gemeenteraad stemde afgelopen november dan ook in met een voorstel om voor 2021 en 2022 jaarlijks 135.000 euro ter beschikking te stellen voor (oprichting van) de organisatie. Alleen de VVD stemde tegen. Na de eerste twee jaar vindt er een evaluatie plaats en kan worden besloten om de financiering structureel te maken.

Op dit moment wordt het huurteam nog opgericht, laat de gemeente weten. Tot het huurteam er is, kunnen huurders terecht bij de Leidse Rechtswinkel. "De medewerkers kunnen u adviseren en u, indien gewenst, doorverwijzen voor een huurprijscheck. De hulp van de Rechtswinkel is kosteloos."