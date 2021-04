Tijdens het slopen van het voormalige ABN AMRO-pand aan de Stationsweg in Leiden is het gebouw vrijdag plotseling in één keer ingestort. Delen van het puin zijn op straat terechtgekomen. Ook werd de muur van het naastgelegen café door het puin geraakt.

De gemeente Leiden laat weten dat er niemand door het vallende puin gewond is geraakt.

Volgens een woordvoerder is het gebouw door vooralsnog onbekende oorzaak ingestort. "Er heeft geen explosie plaatsgevonden. Tijdens het slopen van de vloer van de vierde verdieping is de vloer van de eerste verdieping naar beneden gevallen, met als gevolg dat het gebouw is ingestort."

Over de schade is nog niet veel bekend. "Dat moet nader onderzocht worden, maar het lijkt mee te vallen", vertelt de woordvoerder. "Het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt."

De aannemer van de sloopwerkzaamheden gaat verder met het slopen van het gebouw en het opruimen van het puin.