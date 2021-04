Prof. dr. Dick Oepkes is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Henri Lenferink van Leiden na afloop van een speciaal online symposium. Oepkes is al sinds 1989 verbonden aan het LUMC.

Oepkes krijgt de onderscheiding omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Jarenlang hield hij zich bezig met de behandeling van het ongeboren kind. Hij was een van de oprichters van stichting M.O.E.T. (Managing Obstetric Emergencies and Trauma) in Nederland.

Ook geeft Oepkes sinds 2009 leiding aan het centrum voor foetale therapie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast heeft hij meegewerkt aan verschillende ontwikkelingen op het gebied van gynaecologie.