De gemeente Leiden heeft samen met meer dan zestig organisaties een preventieakkoord opgesteld om Leidenaren gezond en vitaal te maken. Op basis van het landelijke preventieakkoord uit 2018 zette de stad zich al in voor een rookvrije generatie, gezond eten, bewegen en beperking van drugsgebruik.

Wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn) legt uit wat het verschil is met het landelijke beleid: "Vanuit het kabinet lag de focus op het voorkomen van gezondheidsklachten. Wij willen het begrip gezondheid verbreden naar dingen als een fijn huis, goede contacten, genoeg geld en een zinvolle dagbesteding."

Daarom doen er ook uiteenlopende groep partijen mee: welzijnsorganisaties, sportverenigingen, scholen en speeltuinen, maar ook de Sligro, de Albert Heijn XL en de natuureducatievereniging. "We letten ook op mentale gezondheid, in het bijzonder bij jongeren in deze coronatijd", benadrukt Damen. "Daarom doet ggz Rivierduinen ook mee."

De focus bij het nieuwe preventieakkoord ligt op de minst gezonde wijken van Leiden. "Dat zijn Leiden-Noord en Leiden-Zuidwest", vertelt Damen. "Daar is het risico op gezondheidsproblemen het grootst. Mensen die een slechte gezondheid hebben, hebben vaak ook weinig inkomen, minder contacten en zijn vaker werkloos."

Volgens de wethouder overlijden deze mensen zes jaar eerder dan gemiddeld en leven ze vijftien jaar langer met lichamelijke klachten dan het vitale deel van de bevolking. "We kunnen in deze wijken echt een groot verschil maken. Dit is dan ook een onderwerp naar mijn hart."

Het akkoord moet onder meer garanderen dat er genoeg geld is om nieuwe initiatieven in stand te houden. "We moeten voorkomen dat goede ideeën alleen draaien op een groep enthousiaste vrijwilligers. Dan is het risico groot dat het na een tijdje weer doodbloedt omdat ze er geen tijd meer voor hebben. De coronatijd heeft ons geleerd dat gezondheid en vitaliteit daarvoor gewoon te belangrijk zijn."