In de garage naast een woning aan de Rijndijk in Leiden is donderdagmiddag rond 16.30 uur brand ontstaan. Eén persoon raakte bij de brand gewond en is na behandeling van het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer wist het vuur snel te blussen.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is.