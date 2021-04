In de nieuw aangelegde heemtuin van Naturalis is deze week een bijenhotel geopend. Bijenhotelbouwer Wim Pompe uit Leiden schonk het hotel aan Naturalis. De plaatsing van het hotel komt op een moment dat er veel aandacht is voor de bij. Dit weekend is namelijk de vierde editie van de Nationale Bijentelling, waarvan Naturalis mede-organisator is.

De toekomstige bewoners komen te wonen in een gebouw dat volledig geïnspireerd is op de nieuwbouw van het museum. Het bijenhotel is grotendeels gemaakt van resthout en biedt woonruimte aan wilde bijen en wespen. Net als de gevel van het museum is er Iraans gesteente in het hotel verwerkt. Het marmer van de daken heeft Pompe uit een afvalcontainer gered.

Meer dan de helft van de 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Een bijenhotel is een voorbeeld van hoe iedereen de bijen gemakkelijk een handje kan helpen. "Zo creëer je eenvoudig nestgelegenheid in je tuin", vertelt bijenexpert en wetenschappelijk directeur van Naturalis Koos Biesmeijer. "En met het planten van bijvriendelijke bloemen en planten kun je zelf zorgen voor meer voedsel voor bijen en andere bestuivers."