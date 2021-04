De gemeente Leiden heeft overeenstemming bereikt met ontwikkelaars voor vier grote bouwprojecten voor de herontwikkeling van de Lammenschansdriehoek. In totaal komen er ongeveer veertienhonderd nieuwe woningen op Lammenschansstrip, de plek waar voorheen grote bedrijven zaten.

De plannen voor het woningbouwproject Hof36, het meest zuidelijke deel van de Lammenschandsriehoek, zijn het meest ver gevorderd. Daar komen 444 woningen en 205 parkeerplaatsen.

Naast Hof36 liggen de Zirro- en Schouls-locatie. Deze locaties zijn goed voor respectievelijk driehonderd en vierhonderd woningen. Ten noorden van de Zirro-locatie aan de Lammenschansweg is ruimte voor het project Kempeneers/Omega Leiden. Daar komt een bouwblok van in totaal 274 woningen. Alleen voor de locatie GAMMA/KwikFit zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Bouwwethouder Fleur Spijker is trots dat "de puzzel gelegd is". Met de overeenkomsten wordt een grote stap gezet richting het realiseren van een groot aantal woningen. "Ik zie het als een nieuw stukje stad. Het is een fantastische locatie", zegt de wethouder. Ze verwijst naar de woningbouwopgave van de stad. "Het past in de eisen van deze tijd. We bouwen dicht bij het openbaar vervoer en niet in het groen. Polderpark Cronesteijn ligt in je achtertuin."