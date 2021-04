Burgemeester Henri Lenferink van Leiden steunt de oproep van de burgemeesters van de grote steden om de terrassen te openen. Het demissionair kabinet besloot onlangs om versoepelingen uit te stellen omdat de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten.

Lenferink zei maandag tegen Sleutelstad dat het juist verstandig is om de terrassen te openen. "Zodra het mooi weer is trekt iedereen naar buiten en gaat boven elkaar zitten in het Plantsoen. In het begin kunnen we daar nog vriendelijk optreden maar op een gegeven moment zijn we genoodzaakt om het park te ontruimen."

"Op terrassen kijken horecaondernemers tenminste nog mee dat niet iedereen op elkaar gaat zitten." Deze geordende manier heeft bij Lenferink de voorkeur boven de ongeordende manier in de parken. Datzelfde gaat wat de burgemeester betreft op voor zogenoemde doorstroomlocaties als de Keukenhof. "Die zijn niet zo verschillende als een park dus waarom zou je deze locaties niet open doen."

De Leidse burgemeester verwacht dat het niet lang meer duurt voordat de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepeld kunnen worden. "We kunnen het aantal besmettingen ondertussen redelijk goed voorspellen. Deze derde golf zagen we aankomen."

"En met deze voorspelling weet je ook dat het hierna minder wordt. Dat komt door het mooie weer, doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn en doordat er steeds meer mensen ziek zijn geweest en van nature immuun zijn geworden. Tussen nu en de zomer kunnen we dus geleidelijk gaan versoepelen", aldus Leferink.