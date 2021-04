Zes organisaties in Leiden hebben gezamenlijk bijna 30.000 euro uit het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ontvangen. In totaal heeft het fonds in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 350.000 euro uitgegeven aan 64 bijzondere natuur- en cultuurprojecten in Zuid-Holland.

Zo kreeg Stichting Duinbehoud 1.469 euro voor de uitgave van een duingids. De Historische Vereniging Oud Leiden ontving een tegemoetkoming van 2.740 euro voor biografische interviews voor het project De Stem van Leiden.

Verder ontving filmfestival Leiden Shorts een bijdrage van 6.000 euro. Stichting de Ongekende Ervaring ontving 3.000 euro voor de tentoonstelling Ons Leiden en Stichting Beelden in Leiden kreeg 5.000 euro voor haar jubileumeditie.

Tot slot kreeg Stichting Theater de Generator 8.700 euro voor de aanschaf van een beamer. In Voorschoten ontving Stichting DansBlok 5.000 euro voor de dansproductie Plastisch.