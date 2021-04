Twee scooterrijders zijn zondag rond 16.00 uur op het Maria Montessoripad in Leiden tegen elkaar gebotst. Een van hen raakte daarbij ernstig gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De andere scooterrijder, die maaltijden aan het bezorgen was, is ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij was lichtgewond.

De toedracht van het ongeval in de Stevenshof is nog niet bekend. De betreffende kruising was na het ongeluk enige tijd afgesloten.