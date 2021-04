Voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Westerpoort bij Holiday Inn heeft de gemeente Leiden een intentieovereenkomst getekend met projectontwikkelaar De Adriaan van Erk Groep. De bedoeling is dat deze bouwer begin 2022 een gebiedsvisie klaar heeft.

Westerpoort is het gebied tussen de A44, Plesmanlaan, Haagse Schouwweg en Begraafplaats Rhijnhof. De bedoeling is dat hier de komende jaren een nieuwe duurzame stadswijk komt.

"Het is een van de laatste plekken in Leiden waar een nieuwe stadswijk kan ontstaan", aldus wethouder Fleur Spijker. Eind vorige maand maakte de wethouder ook bekend dat deze plek een van de vier plekken in Leiden is waar eventueel een torenflat gebouwd mag worden. Spijker zette donderdag, samen met de algemeen directeur van de Adriaan van Erk Groep, haar handtekening onder de overeenkomst voor Westerpoort.

In samenspraak met de vastgoedeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden gaan de Adriaan van Erk Groep en de gemeente een gebiedsvisie maken.