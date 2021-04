Het kunstwerk The Hut Next to the Guard's House is sinds woensdag te bezichtigen aan het Gerecht in Leiden. De Japanse kunstenaar Sachi Miyachi raakte geïnspireerd door de geschiedenis van de voormalige executieplek in het centrum van de stad.

"Ik raakte gefascineerd door de acht ramen en de galerij, een plek vanwaar men keek naar executies maar ook bekeken werd. Een executie was ook als een performance bedoeld om het volk iets te leren, een waarschuwing", vertelt Miyachi.

In de gelaagde houten hut zijn naast herkenbare Japanse elementen ook de raamstructuur van het vroegere gerechtsgebouw te herkennen. Miyachi: "Ramen zijn natuurlijk tweedimensionale objecten. Ik probeerde ze als het ware te kristalliseren door er acht achter elkaar te zetten en tot een driedimensionaal object te maken. Dat was het beginpunt."

Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van het Lucas van Leyden Fonds. Eind vorig jaar wilde de gemeenteraad nog dat het geld uit het fonds, dat bestemd is voor kunst in de openbare ruimte, lokaler werd besteed.

Het bouwwerk is in enkele dagen opgebouwd en blijft vijf maanden staan.