Het gratis festival Werfpop dat plaatsvindt in de Leidse Hout zal dit jaar geen doorgang vinden. Dat heeft de organisatie besloten vanwege de onzekere situatie rond de vergunningsverlening en de garantiefondsvoorwaarden. De eerstvolgende editie van Werfpop vindt in juli 2022 plaats.

"Met dit besluit willen we helderheid creëren voor alle partijen die betrokken zijn bij Werfpop. Zo weten onze leveranciers, partners, artiesten en andere betrokkenen waar ze aan toe zijn. De nog steeds onzekere tijden in de evenementenbranche maken het onmogelijk om een helder pad uit te stippelen voor een festival dit jaar", zegt voorzitter Bob Strover.

"Hier balen we natuurlijk ontzettend van, want we hadden onze bezoekers dit jaar graag weer verwelkomd in de Leidse Hout", vervolgt de voorzitter. "Ik vind het vooral jammer we Leiden nu voor de tweede keer geen leuk festival kunnen bieden en ik kijk ernaar uit om dit volgend jaar goed te maken met de bewoners van Leiden."