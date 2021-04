Door de stevige wind is maandag rond 12.00 uur een steiger in de Haarlemmerstraat in Leiden omgewaaid. Niemand is gewond geraakt.

Om verdere ongelukken te voorkomen, heeft de brandweer de steiger gedemonteerd.

Omdat veel winkels vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak te bezoeken zijn, was het rustig in de winkelstraat.