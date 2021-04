Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Kooilaan in Leiden uit de bocht gevlogen en met volle vaart tegen een boom aan gebotst. De bestuurder van het voertuig raakte niet gewond. Wel moest hij mee naar het politiebureau, omdat hij onder invloed was van alcohol.

Door de botsing raakte het voertuig zwaar beschadigd. Ook de top van de boom waar de auto tegen botste, bleek te zijn afgebroken.

Door de aanrijding was de Kooilaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer.