Bij een frontale aanrijding tussen twee personenauto's bij de diamantaansluiting op de Plesmanlaan in Leiden is vrijdag rond 6.00 uur een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers gecontroleerd en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeval is nog weinig bekend. Wel stonden de verkeerslichten op het kruispunt de hele nacht op oranje te knipperen.

Een bergingsbedrijf heeft beide auto weggehaald. Vanwege het ongeval was de Plesmanlaan enige tijd in beide richtingen gestremd.