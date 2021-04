Leiden gaat het gebruik van lachgas in meer gebieden verbieden. Dat zei burgemeester Henri Lenferink in antwoord op vragen van PvdA-fractievoorzitter Abdel Jermoumi, die mede namens het CDA Leiden vroeg om een totaalverbod in Leiden.

De gemeente vangt steeds meer signalen van lachgasgebruik door jongeren op. De twee partijen dringen al langer aan op zo'n verbod, dat in Leiden nu alleen in de binnenstad geldt.

"We krijgen signalen dat kinderen lachgas gebruiken. Bijvoorbeeld in het Kooipark", vertelde Jermoumi donderdagavond. "Veel gemeenten verbieden lachgas nu al in afwachting van landelijke regels. Waarom doet Leiden dat niet?"

Volgens Lenferink leek een Leids verbod op de met gas gevulde ballonnetjes niet nodig omdat landelijke regelgeving aanstaande was. "Maar dat lijkt te zijn vertraagd", gaf Lenferink ook wel toe. Hij beloofde het aantal gebieden waar het gebruik van lachgas wordt verboden daarom uit te breiden. "De Kooi komt absoluut in aanmerking voor een verbod."

Wanneer het verbod in meer gebieden gaat gelden en waar precies, kon de burgemeester nog niet zeggen. "De politie maakt momenteel een analyse van de hotspots. Dat wachten we even af. De uitbreiding komt er dus wel, we moeten alleen nog even kijken waar precies."

Lenferink beloofde zo snel mogelijk met nadere informatie te komen over het tempo waarin de gevraagde uitbreiding van het verbod kan worden ingevoerd.