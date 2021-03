Een persoon is woensdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Waardgracht in Leiden. Deze persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Vijf politiewagens en een ambulance kwamen woensdagmiddag na een melding over de steekpartij naar de Waardgracht.

Een tweede ambulance en een traumahelikopter zijn uiteindelijk niet ter plaatse gekomen.