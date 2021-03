Met grote regelmaat worden er hele klassen in de Leidse regio naar huis gestuurd omdat het basisonderwijs blijft worstelen met de coronabesmettingen.

Vorige week moest de helft van alle basisscholen in het land één of meer klassen naar huis sturen vanwege coronabesmettingen. Volgens de Leidse scholenkoepels was dit ook het geval in regio Leiden.

"Eén besmettingsgeval kan al betekenen dat je de hele klas naar huis moet sturen", vertelt Astrid Kalmeijer van PROO, de organisatie van openbare basisscholen. "Het hangt ervan af of er anderen een kwartier lang binnen anderhalve meter van die leerling zijn geweest."

De uitval van leraren is de laatste weken wel redelijk beteugeld, meldt de woordvoerder van SCOL, de koepel van confessionele scholen: "We zijn blij met de sneltest die leerkrachten in de ochtend voor schooltijd kunnen krijgen. Dat blijkt heel goed te werken."

Het belangrijkste struikelblok zijn nu de besmettingen onder leerlingen. "Het is soms ook lastig te beoordelen. Kan dat ene kind met een positieve uitslag nou wel of niet anderen besmet hebben? Hoe lang zijn ze hoe dicht bij elkaar geweest?", aldus Kalmeijer.

De confessionele scholenkoepel SCOL meldt woensdagochtend dat afgelopen week 9 van de 16 basisscholen een klas naar huis moesten sturen. "Maar twee keer bleek dat onnodig, omdat de GGD constateerde dat er toch geen nauw contact was geweest." De brief aan de ouders was al uit, maar de klas mocht alsnog terug naar school. In één geval kostte dat een vrijdag thuis zitten.