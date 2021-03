De Hogeschool Leiden krijgt als eerste hogeschool in Nederland een klimtrap. Binnenkort kunnen medewerkers en studenten kiezen of zij via de gewone trap naar boven lopen of gaan klimmen. Als gevolg van de coronacrisis wordt er minder bewogen en daarom worden initiatieven met het doel mensen meer te laten bewegen nog vaker omarmd.

De Hogeschool Leiden vindt het belangrijk om de nadruk te leggen op een gezonde leefstijl. Om die reden wordt de bekende rode trap van de hogeschool omgetoverd tot een metershoge klimtrap.

"We krijgen hier dus een beweegtrap waarvan de ene helft een gewone trap blijft en de andere kant glad wordt gemaakt. Aan de gladde kant krijg je dan een soort heuvel, die je ook als glijbaan kunt gebruiken om van naar beneden te roetsjen", vertelt Monique van Ark, coördinator van de pabosportklas.

Voor de medewerkers en studenten is er ook nog een derde optie om de trap te nemen: die gaat gepaard met touwen, klimgordels en veiligheidskussens op de grond. "Mensen die echt fysiek aan de slag willen, kunnen op allerlei manieren verticaal klimmen", aldus Van Ark.