Leiden Atletiek organiseerde zondag voor het eerst in bijna een jaar weer een wedstrijd. De vereniging zag binnen de coronamaatregelen en richtlijnen van de Atletiekunie mogelijkheden om de jongste clubleden op een veilige manier tegen elkaar te laten strijden op de buitenbaan. De wedstrijd was meteen de start van het nieuwe baanseizoen.

"Het is anders dan de traditionele openingswedstrijd, maar wat zijn we blij dat er iets kan", zegt wedstrijdleider Carla Jonker. De organisatie maakte vooraf vier wedstrijdscenario's waarin mogelijke versoepelingen werden uitgewerkt.

Toen tijdens de laatste persconferentie bleek dat er voor volwassenen van 27 jaar en ouder op korte termijn geen versoepelde maatregelen gelden, besloot de leiding dat de eerste wedstrijd van het seizoen een onderlinge jeugdwedstrijd zonder publiek zou zijn.

Zo'n openingswedstrijd is een belangrijk moment voor de atleten en hun trainers. "Deelnemers kunnen na het winterseizoen weer even oefenen op de verschillende onderdelen. Voor de trainers is dit ideaal omdat ze kunnen zien wie waar goed presteert. Dit helpt hen bij het maken van een indeling voor de trainingen", vertelt Jonker.

Dat er bij de wedstrijd geen publiek aanwezig mocht zijn, had voor de vereniging zowel voor- als nadelen. Jonker: "Andere jaren zit de tribune vol omdat veel ouders toch wel even naar hun zoon of dochter komen kijken. Het is natuurlijk jammer dat dat nu niet kan, maar daardoor hadden we dit jaar geen gebrek aan hulpouders. Iedereen wil heel graag komen helpen."

Na afloop sprak de organisatie van een succesvolle openingswedstrijd. De opgedane ervaringen neemt Leiden Atletiek mee bij het plannen van nieuwe wedstrijden.