De plannen voor de bouw van de Humanities Campus van de Universiteit Leiden gaan komende week de inspraak in. Vanaf 2 april tot en met 13 mei kunnen belanghebbenden reageren op het bij buurtbewoners omstreden plan.

De Universiteit Leiden wil een binnenstadscampus ontwikkelen in het gebied tussen de Witte Singel en de Doelengracht. Het plan voor de Humanities Campus omvat de renovatie en verbouwing van een aantal faculteitsgebouwen, de sloop van het Lipsiusgebouw, de nieuwbouw van een centraal onderwijsgebouw, een nieuw gebouw met studentloketten (nu gevestigd in de Kaiserstraat, in het Plexusgebouw), de aanleg van een groen centraal plein, de herinrichting van de straten in het gebied en de verwerving en sloop van het Doelencomplex van woningcorporatie De Sleutels.

Met name tegen de sloop van de sociale huurwoningen in het zogeheten Doelencomplex is veel weerstand. Bewoners willen niet weg uit hun huis. Ook de aangeboden alternatieve woonruimte aan de Waardgracht, Kaiserstraat en Langegracht kan vooralsnog niet op instemming rekenen.

Overigens is het niet zo dat bewoners naar een van deze alternatieven moeten. Zij krijgen stadsbrede urgentie bij hun zoektocht naar een nieuw huurhuis mochten de plannen doorgaan. Of dat gebeurt hangt onder andere af van de inspraak. Vanaf vrijdag 2 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.