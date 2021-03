De politie in Leiden heeft vrijdagavond drie personen aangehouden. Dit gebeurde na een achtervolging die in de Franchimontlaan eindigde.

Nadat een auto tot stilstand kwam, probeerde het drietal een vluchtpoging te voet. Eén persoon is direct bij het voertuig aangehouden. De twee andere personen zijn door de politie in de nabije omgeving opgepakt.

Verschillende politie-eenheden waren betrokken bij de achtervolging van de auto. Het is nog niet bekend wat de aanleiding de achtervolging is. De politie heeft de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.