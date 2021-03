Buitenzwembad De Vliet in Leiden kan ook dit jaar rond 1 mei open. De renovatie van het buitenbad loopt weliswaar iets uit, maar is wel op tijd afgerond voor de start van het zwemseizoen.

In september 2020 is begonnen met het vervangen van tegels, het opknappen van de kleedkamers en het aanbrengen van een groot aantal lockers. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds vonden werkzaamheden plaats. Zo is het leidingwerk vanuit de technische installatie vernieuwd.

Vanwege de vorstperiode hebben de werkzaamheden twee weken langer stilgelegen. De oplevering is hierdoor verplaatst van 1 april naar 16 april. Samen met de bouwpartners wordt geprobeerd om de ingebruikname zo dicht mogelijk op de oorspronkelijke datum van 24 april te laten plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat het opgeknapte buitenbad rond 1 mei open is voor bezoekers.