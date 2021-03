Onderzoekers van de Universiteit Leiden en Naturalis Biodiversity Center zijn bezig om in kaart te brengen wat coronazwerfvuil met dieren doet. Mondkapjes en handschoenen beschermen ons tegen corona, maar zijn voor dieren juist een bedreiging.

In het brugwachtershuisje op de Marebrug over de Oude Vest is een expositie ingericht over de gevolgen van corona-afval.

Volgens Liselotte Rambonnet van de universiteit zijn er zondagochtend allen al honderd mondkapjes uit de Leidse grachten gevist. Vanuit het brugwachtershuisje worden kanotochten van de Plastic Spotters georganiseerd, die wekelijks afval uit het water halen.



Rambonnet vindt het ook wel logisch dat men zijn mondkapje verliest, bij bijvoorbeeld het pakken van de telefoon uit de zak. Of dat mensen geen zwerfkapjes op durven te rapen vanwege de mogelijke virusdeeltjes.



De wegwerpartikelen zijn meestal een probleem, maar vogels kunnen er ook creatief mee zijn. Zo is in de tentoonstelling te zien dat er meerkoeten zijn geweest die mondkapjes hebben gebruikt bij het bouwen van een nest.

Krabben, apen en Braziliaanse pinguïns

De onderzoekers hebben collega’s wereldwijd opgeroepen om schadelijke gevolgen van corona-afval bij dieren te melden. Rambonnet legt uit: "In Canada was er een roodborstje met een vleugel die verstrikt zat in een mondkapje, maar we krijgen ook meldingen van krabben, apen en Braziliaanse pinguïns."

Met name in het water (zoet en zout) verspreidt het afval zich snel. Dieren kunnen verhongeren als ze plastic eten, doordat hun maag gevuld blijft en ze dus geen hongergevoel krijgen. Als je een dier vindt dat slachtoffer is van corona-afval, kan je dat melden op de website www.covidlitter.com.

Plastic afval is sowieso al een groot probleem voor dieren wereldwijd. In de Leidse grachten werd het eerste mondkapje al twee weken na de eerste Nederlandse coronamelding gevonden.

De expositie in het brugwachtershuisje op de Marebrug in Leiden is voor de ramen geplaatst en kan dag en nacht bekeken worden. 'S nachts zijn de lichten gedimd.