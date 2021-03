De woonboten die in het water van de Herensingel in Leiden liggen, moeten tijdelijk van de kant. De gemeente Leiden heeft in mei en juni namelijk onderhoud aan de damwanden langs de kade gepland.

Om ervoor te zorgen dat de aannemer goed bij de wanden kan, moeten de twintig woonarken tijdelijk verhuizen. De drijvende huizen worden niet allemaal tegelijk verplaatst.

In een brief laat de gemeente Leiden aan de bewoners weten dat zij zelf moeten zorgen dat hun huis tijdig is afgekoppeld van de nutsvoorzieningen. "We zijn aangesloten op het riool, water, gas, elektriciteit, internet, noem maar op. Dat moet allemaal los", zegt bewoner Wim van Dorp.

Tijdens eerdere baggerwerkzaamheden kregen de woonboten een tijdelijke ligplaats aan het Blekerspark dat aan de overkant van het water ligt. "Of dat dit keer opnieuw mogelijk en wenselijk is, wordt nog onderzocht", zegt de gemeente.