De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Leiden is in 2020 toegenomen met 10.000 euro tot 359.000 euro. Dat ligt onder de landelijke (26.500 euro) en provinciale (28.500 euro) toename. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In de Leidse regio steeg de verkoopprijs het sterkste in Zoeterwoude met een toename van 97.500 euro tot 403.900 euro in 2020. De gemiddelde verkoopprijs is in Leiderdorp met 343.268 euro het laagte in de regio. De duurste gemeente is Oegstgeest, waar in 2020 gemiddeld 497.000 euro voor een woning werd betaald. Een jaar eerder lag de verkoopprijs ruim 13 procent (65.000 euro) lager.

In Voorschoten werd in 2020 gemiddeld bijna 456.000 euro betaald voor een woning. Een jaar eerder lag de verkoopprijs 6,4 procent lager. Voorschoten is na Oegstgeest de duurste gemeente in de regio. In 2019 was het verschil in de gemiddelde verkoop tussen beide dure gemeenten nog ongeveer 5.000 euro in het voordeel van Oegstgeest. Door de enorme toename in Oegstgeest is het verschil in 2020 opgelopen tot ruim 41.000 euro.

De verkoopprijs in Zoeterwoude lag in 2019 ongeveer 24 procent lager dan 2020. De forse toename is sterk afhankelijk van het aantal verkochte en type woningen. In 2019 daalde de verkoopprijs nog van 363.000 euro in 2018 naar 306.000 euro en kwam in 2020 uit op 404.000 euro.