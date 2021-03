Sneltests zijn vanaf dinsdag beschikbaar voor alle Leidse leraren en medewerkers van kinderdagverblijven. Vanaf 7.00 uur kunnen leraren voor schooltijd een sneltest ondergaan.

De vroege sneltest vóór schooltijd is bedoeld voor leraren met verkoudheidsklachten of andere coronagerelateerde klachten. De sneltest moet voorkomen dat onderwijspersoneel onnodig in quarantaine hoeft.

Een week geleden opende de GGD in Leiden twee testlocaties op de basisscholen De Singel en Joppensz. Naast leerkrachten van deze scholen kon ook personeel van enkele naburige scholen en kinderdagverblijven er terecht. Dit bleek een succes en dus worden dergelijke testlocaties op scholen in heel Leiden ingericht.

Sinds maandag telt Leiden meer van zulke sneltestlocaties. Alle scholen en kinderdagverblijven zijn door de gemeente Leiden geïnformeerd over welke locatie voor hun personeel beschikbaar is.

Onderwijspersoneel uit buurgemeenten kunnen nog niet op school een sneltest ondergaan. Zij kunnen wel voor zo'n test terecht op de GGD-locatie aan de Plesmanlaan in Leiden.