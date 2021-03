Het Betaplein in de Lammenschansdriehoek is maandagmiddag rond 12.45 uur door de politie en brandweer ontruimd toen bleek dat een gasfles in brand stond.

De gasflessen worden gebruikt bij werkzaamheden aan het plein.

De brandweer heeft uiteindelijk alle gasflessen dicht kunnen draaien en veilig weggezet. Het plein is daarna weer vrijgegeven.