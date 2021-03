De brandweer in Leiden is maandag rond 16.00 uur uitgerukt voor een brand in een woning aan het Zinniadal in de Merenwijk. De brand is ontstaan op de zolderverdieping.

Meerdere brandweereenheden werden ingezet om het vuur te blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting.