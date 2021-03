Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep celstraffen tot negen maanden geëist tegen leden van motorclub Trailer Trash Travellers (TTT). Zij zouden leden van de Leidse motorclub Pegasus hebben afgeperst en bedreigd. In 2013 namen zij het clubhuis van Pegasus onder bedreiging over, stelt het OM.

Op 11 januari 2013 zouden meerdere leden van de motorclub naar het clubhuis van Pegasus zijn gegaan om de sleutels van het clubhuis op te eisen. Volgens verklaringen werd Pegasus aangeboden lid te worden van de TTT. Als de leden dat niet wilden, zou hun clubhuis "afgefakkeld" worden.

"Men was kennelijk op zoek naar een groter territorium. Als de leden van Pegasus niet mee wilden werken, zouden ze er wel voor zorgen dat ze mee zouden werken", betoogde de advocaat-generaal bij het hof in Den Haag.

Toenmalig president van een van de TTT-chapters Petrus M. (54) kreeg de hoogste straf: negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Willem V. (52), die volgens het OM ook aanwezig was bij het als dreigend ervaren gesprek over de overname, kreeg zes maanden waarvan drie voorwaardelijk. Het OM wil dat een derde verdachte, Christiaan de V. (51), een geldboete van 650 euro betaalt.

Lagere straffen gevraagd vanwege jarenlang wachten op hoger beroep

Omdat het hoger beroep jarenlang op zich heeft laten wachten door capaciteitsproblemen bij het OM heeft de advocaat-generaal lagere straffen gevraagd dan de rechtbank in 2015 had opgelegd. Toen kregen meerdere leden van de TTT celstraffen tot achttien maanden.

De advocaten van de verdachten hebben om vrijspraak gevraagd. Ze wijzen erop dat de verklaringen van de getuigen inconsistent zijn. "De zaak is stokoud. Alle personen in het dossier zijn al lang en breed doorgegaan met hun leven. Ook mijn cliënt is een andere weg ingeslagen", zo betoogde de advocaat van M.

Het OM is al jaren bezig met een breed offensief tegen motorclubs in Nederland. Zo is de motorclub Hells Angels, waaraan de TTT destijds gelieerd zou zijn, inmiddels verboden in Nederland.