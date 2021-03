Studenten Commerciële Economie van de Hogeschool Leiden hebben een duurzaamheidskalender ontwikkeld. Hun honderd dagen tellende kalender geeft gebruikers dagelijks een duurzame tip. De studenten hebben hun schoolopdracht gebruikt om ervoor te zorgen dat Nederlanders wat duurzamer gaan leven.

De honderddagenkalender geeft eenvoudige tips en heeft geen vast start- of eindpunt. "Zo kun je beginnen met duurzamer leven op een moment dat voor jou het beste uitkomt", vertelt student Justin. Door de tips speels en simpel te houden, willen de studenten ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar leven kan veranderen.

"Doordat we ons in duurzaamheid aan het verdiepen zijn, merkte ik dat ik zelf ook best wat bewuster kan zijn. Ik houd bijvoorbeeld best vaak een halve pan eten over. Dat is eigenlijk zonde."